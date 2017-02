Uit het archief van Gazelle

DIEREN - Cees van Wijk uit Laag-Soeren was jarenlang de pr-man van Gazelle. Na zijn pensionering werd hij actief bij het fietsenmuseum Velorama in Nijmegen. Daarheen verhuisde enkele jaren geleden ook het archief van Gazelle in Dieren. Nou ja, archief, het lag nogal door elkaar, om het zacht uit te drukken.

Enkele jaren later is het materiaal goeddeels gerubriceerd. Een flinke klus, maar voor een Gazelle-man in hart en nieren als Cees van Wijk ook een puzzel waar hij samen met anderen graag veel vrije tijd stopte.

Bij het uitzoeken kwamen ook vier foto's boven water, waar vragen over zijn. Van Wijk schrijft: 'Hierbij de foto's waar ik over belde. Ze komen uit het Gazelle-archief. Twee foto’s zijn genomen voor de hoofdingang van Gazelle, twee andere elders. Wij zitten vol vragen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is de rol van de man met de armband op Foto 1? Hij doet iets onduidelijks met een fietspomp en personeel uit de fabriek en het kantoor kijkt toe. Er wordt kennelijk iets gedemonstreerd, maar wat?

De foto’s zijn uit 1912 en de auto voor de salonboot op een van de andere foto's is mogelijk een Minerva. Willem Kölling, de stichter van Gazelle, had een Minerva. De foto met het schip is niet genomen op de Veerstoep in Dieren. Wij dachten aan een personeels-uitje, maar de kleding van het fabriekspersoneel is daar niet naar. Van de toeschouwers zal niemand meer in leven zijn, maar misschien zijn er nazaten die vaders of grootvaders herkennen en uit overlevering weten wat zich hier afspeelt. Bij Velorama zijn wij benieuwd naar de reacties.'

Bij dit artikel staat één van die vier foto's afgedrukt. Die is duidelijk gemaakt voor de deur van Gazelle in Dieren. De andere foto's zijn te vinden op onze website www.regiobodeonline.nl. De hoop van Velorama is gevestigd op de lezers van deze krant. Wie informatie heeft kan die e-mailen naar: info@velorama.nl.