Dierense makelaars op tv in Bouwval Gezocht

DIEREN - Tijdens een aflevering van RTL tv-programma Bouwval Gezocht, stond vorige week de woning van Patrick Knol en Shardé Heezen uit Dieren centraal. Het stel kocht voor 132.500 euro een woning aan de Buitensingel en werd voor het tv-programma bij de verbouwing gevolgd door een cameraploeg.

In de uitzending op 16 februari een samenvatting van de voortgang, tegenslagen, moeilijkheden en soms ook emotionele momenten die bij iedere verbouwing - zeker eentje van dergelijke omvang - komen kijken. Zeker als je met twee kleine kinderen noodgedwongen een tijdje in een caravan in de achtertuin woont. De presentatie van het programma is in handen van Natasja Froger en bouwkundige Bob Sikkes.

Aan het einde van elke aflevering en verbouwing wordt aan plaatselijke makelaars gevraagd de waarde te bepalen. Bij het huis van Patrck en Shardé werd dat gedaan door Sjoers Assink van Rebo, Fabian Grotenhuis van Grotenhuis en Peter Derksen van Reinders Regio Makelaars. Ze kwamen na een grondige inspectie op een marktwaarde van 201.000, 205.000 respectievelijk 210.000 euro uit. En daar waren Patrick en Shardé erg blij mee. Ze hadden een investering - aankoop woning en verbouwingskosten - van 169.500 euro gedaan en schatten zelf hun winst op een dikke tien mille. Het feit dat de Dierense makelaars veel hoger uit kwamen was dan ook een geweldige meevaller.