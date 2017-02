José Schutten Ridder geslagen

RHEDEN - José Schutten-Raaijmakers is zaterdag geslagen tot 37ste Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw. Dat gebeurde bij het beeld van de Rhedense Leeuw door Kees Staats.

Tijdens de Pronkzitting van Carnavalsvereniging De Heiknüüters was zij reeds benoemd en zaterdag vond de daadwerkelijke Ridderslag door Kees Staats plaats. Zij werd daarvoor thuis opgehaald in een mooie auto, voorafgegaan door de March- & Showband Rheden, gevolgd door het Prinsenpaar met hun Pages, De Madeliefje”, en alle Steekdragers van de vereniging.

Onder grote publieke belangstelling voerde Joop Teunissen als voorzitter van de Riddercommissie het woord. In een mooie toespraak noemde hij de grote en uitzonderlijke verdiensten van de nieuwe Ridder voor de Rhedense gemeenschap en roemde haar kwaliteiten om dienstbaar te zijn waar nodig. Ze heeft grote verdiensten gedurende lange tijd voor onder andere Korfbalvereniging Rheko, de Mauritiusschool en het Rhedens Fanfare Corps.

Daarna kreeg Kees Staats het woord en deze roemde haar vele kwaliteiten en in het bijzonder het verbindende vermogen en het belang van vrijwilligers voor de gemeenschap. Daarna mocht ze knielen voor de leeuw en onder het wakend oog van Rhedens trots en haar familie werd ze met een zwaard tot 37e Ridder geslagen. - foto: Han Uenk