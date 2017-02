Feest bij Buurtzorg in Dieren

DIEREN - Feestje bij Buurtzorg Dieren? Jazeker, afgelopen donderdag was er een feestje in de Regenboogzaal in de Ontmoetingskerk georganiseerd door Buurtzorg Dieren, omdat Buurtzorg Nederland 10 jaar bestaat. Dat wordt door veel teams gevierd. Jos de Blok, de Almelose grondlegger, heeft deze organisatie, die bestaat uit zelfsturende teams, opgestart. Verpleegkundige en persoonlijke zorg worden op maat geleverd door een klein team. In Dieren hebben de twee Buurtzorg teams de cliënten en hun mantelzorgers uitgenodigd en hen een feestelijk ontspannen middag aangeboden, waarin het bewegen op de stoel in gang werd gezet door Gerrie van Beek. Zij geeft bewegingsles op woensdag in de OASE voor ouderen. De feestvreugde werd vergroot door de muziek van het Trio Zonder Naam (TZN). Zij kregen niet alleen de mensen in beweging met de stem, maar ook met het lichaam. Sommige cliënten waagden zich aan een dansje met of zonder rollator. Dat zien de Buurtzorgmedewerkers graag want zelfredzaamheid staat hoog genoteerd. Cliënten en personeel kijken met een plezierig gevoel terug op het feest.