Weggeefwinkel 4Noppes in Dieren 4 maart weer open

DIEREN - Op zaterdag 4 maart is de heropening van de weggeefwinkel 4Noppes aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 in Dieren. Om bezoekers tegemoet te komen vanwege de tijdelijke sluiting, is de winkel en inname deze keer een uurtje langer open dan normaal, van 10.00 tot 14.00 uur. Daarna is de winkel voortaan op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur weer open. Iedereen is weer welkom in de winkel om spullen te komen uitzoeken en elkaar te ontmoeten. De vrijwilligers kijken uit naar de bezoekers. De vrijwilligers vragen wel of men uitsluitend spullen komt brengen die schoon, heel, legaal, werkend en veilig zijn, dus geen videobanden of gekopieerde Cd’s en Dvd’s en ook geen grote spullen zoals meubels. Wie grote spullen kwijt wil, kan wel een briefje op het prikbord in de winkel hangen. 4Noppes is voortaan (tijdens de winkelopening) mobiel bereikbaar op tel. 06 - 44881557.