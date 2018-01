Prinses Lia voert Deurdouwers aan

ANGERLO - Tijdens de jaarlijkse pronkzitting is Lia van Ommeren gepresenteerd als nieuwe prinses carnaval van CV de Deurdouwers in Angerlo. Samen met haar twee adjudanten Wilbert en Arnold en hofdames Bianca en Lisette gaat zij voorop in het festijn. Dit is voor het eerst dat een prinses gaat regeren over het Rijk der Deurdouwers. Bij de jeugd gaat Jeugdprinses Frederieke met jeugdadjudante Iris voorop.

Tijdens deze feestelijke avond zijn tevens de jubilarissen van de carnavalsvereniging in het zonnetje gezet. Bart Kuster is 22 jaar lid. Anouk Prumpeler, Vincent en Sabine Kupper vieren elk al 11 jaar carnaval bij de Deurdouwers. Allen kregen uit handen van voorzitter Timo Jansen het felbegeerde jubileumspeldje uitgereikt.

Monique van de Berg werd tijdens de pronkzitting van Carnavalsvereniging de Deurdouwers verkozen tot de grootste Deurdouwer. Zij kreeg namens de Deurdouwers een oorkonde van aftredend Prins Arnold Gores. Na afloop van de druk bezochte pronkzitting waren de bezoekers in gelegenheid om Prinses Lia en haar hofhouding te feliciteren.