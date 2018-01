Dit jaar geen Ridderslag

RHEDEN - De Pronkzitting van CV de Heiknüüters op 13 januari had een wat ander verloop dan gebruikelijk. Evenals voorgaande jaren heeft de Riddercommissie een zorgvuldige voorbereiding gehad om op deze avond een nieuwe Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw bekend te maken. Enkele uren voor dit zou gaan gebeuren, kregen zij het bericht dat de beoogde Ridder er niet zou zijn.

Onlangs heeft de Riddercommissie een goed gesprek gehad met de beoogde Ridder, de heer Henk Welmers. Deze gaf aan bijzonder veel waardering te hebben voor CV de Heiknüüters en met name ook haar sociale activiteiten. Maar in de persoonlijke visie van hem is vrijwilligerswerk vanzelfsprekend en hij vindt dat eigenlijk iedereen dit zou moeten doen. Een onderscheiding hiervoor, in welke vorm dan ook, is voor hem niet van toepassing. Een standpunt dat wij als vereniging respecteren. De Heiknüüters danken hem dan ook voor zijn tomeloze inzet voor onze samenleving.

Binnenkort valt de carnavalskrant Knüüter Nieuws in de bus bij alle huishoudens in Rheden. Hierin staat nog de aankondiging van de Ridderslag, die dit jaar dus niet plaatsvindt. De eerstvolgende activiteit is het Rheejes Vermaeck op zondag 28 januari, vanaf 14.11 uur in zaal Ons Huis.