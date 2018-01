Orgel- en Keyboardclub Gelderland vijftig jaar

DOESBURG - De Orgel- en Keyboardclub Gelderland, de grootste club van Nederland op dit gebied, viert in 2018 haar vijftigjarig jubileum. De club heeft al jaren haar thuisbasis in Doesburg.

De Orgel- en Keyboardclub werd op 25 januari 1968 als eerste orgelclub in Nederland opgericht onder de naam Hammond Club Gelderland. De vereniging startte met 25 leden, waarvan 5 bestuursleden. De club groeide snel en telde hetzelfde jaar al zeventig leden.

In 1984 werd de naam gewijzigd in Orgelclub Gelderland, omdat de club niet meer merkgebonden was. De datum van wijziging in Orgel- en Keyboardclub Gelderland is niet exact bekend, maar zal hebben plaats gevonden toen het keyboard werd geïntroduceerd.

In de loop der jaren heeft de club op diverse locaties muziekavonden verzorgd, zoals Tivoli in Arnhem, Olde Dubbelink en de Watermolen in Velp, de Wildwal in Rheden, de Veldhoen in Langerak en nu al diverse jaren bij De IJsselhoeve in Doesburg. Beroepsmuzikanten uit binnen- en buitenland speelden mee, waaronder Mark Whale, de Keyklix, Dany Dayn, de Solitaire, Susan Albers, Peter Baartmans, Michel Voncken, Dirkjan Ranzijn, Patrick Holleeder en ga zo maar door.

De maandelijkse workshopavonden worden de laatste jaren druk bezocht en hebben een leerzame invulling gekregen. Er worden diverse thema’s behandeld over de vele mogelijkheden van keyboards, die dankzij de digitalisering nog steeds geavanceerder worden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit voorzitter Hans de Jager, secretaris Kees Koning, penningmeester Gerrit Groeneveld en leden Hans Kluin en Paul van Dijk. Zij doen hun uiterste best om de leden te blijven inspireren en de clubavonden interessant te houden.

Natuurlijk wordt het vijftigjarig jubileum groots gevierd. Zaterdag 27 januari is er een gezellige feestavond, met medewerking van het duo Jersey uit Wijchen. De avond is bedoeld voor leden en hun huisgenoten. Op zaterdag 24 maart is er een grandioos muziekfestival in Partyboerderij de IJsselhoeve in Doesburg. Deze avond zijn er optredens van diverse topmuzikanten, variété-acts en een demonstratie van diverse topmerken keyboards. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden.

Op zaterdag 24 maart 2018 vindt er een grandioos Muziekfestival plaats in Partyboerderij “De IJsselhoeve” te Doesburg met medewerking van diverse topmuzikanten,variété acts en demonstraties van diverse topmerken keyboards. Ook niet leden zijn hierbij van harte welkom.

www.keyboardclubgelderland.nl