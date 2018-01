Muzikaal nieuwjaar

LOENEN – De nieuwjaarsmiddag van de afdeling Loenen van De Zonnebloem stond in het teken van vrolijke seniorenmuziek. Het bestuur had hiervoor een beroep gedaan op entertainer Hans Vesterink uit Rheden. De keuze was een schot in de roos, want de gasten hebben gezellig meegezongen met heel veel liedjes die nog in hun geheugen geprent stonden.

De zaal van het dorpscentrum De Brink was geheel gevuld met gasten uit Loenen. Het deed voorzitter Dicky Verheul-Limpers goed dat zovelen waren gekomen. Zij vond het prettig dat weer twee nieuwe vrijwilligers zijn toegetreden. Mieke van Putten komt de Zonnebloem vanaf nu helpen en Gerard Nijhof vult de vacature van penningmeester in. Er was een vacature van penningmeester. DickyVerheul hoopt dat in de toekomst nog meer mannen het team komen versterken.

De voorzitter blikte even terug op 2017. Het was een goed jaar geweest voor de afdeling, met veel activiteiten. Met gasten zijn de leidsters onder meer naar Het Oude Loo geweest, hebben een paar keer gewinkeld, een high tea gehad, maar ook uitstapjes gemaakt met de afdeling Brummen zoals naar het Pluimveemuseum. Vorig jaar konden de gasten een wensenlijstje indienen. Twee wensen zijn vervuld. Gerrit en Marietje van der Steeg zijn naar het parachutespringen geweest in Teuge en Gradus en Willemien Biezeman mochten picknicken bij Stefie. Het overige wensenlijstje is bewaard gebleven en het bestuur zal proberen ook in 2018 een paar wensen te vervullen.