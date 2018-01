Derde Herenteam DWV in 't nieuw

DOESBURG - Stadsbierhuys De Waag uit Doesburg is vanaf 2018 kledingsponsor voor het Heren 3-waterpoloteam van DWV. Naast de nieuwe shirts zijn ook bijpassende shorts aangemeten, zodat de heren er gekleed bij lopen op het zwembad. Begin januari werd de kleding in het proeflokaal door de eigenaar uitgereikt aan de zeventien spelers, de coach en de manager badrandzaken. De overeenkomst geldt voor vier jaar.

Roy Kappert hierover: "Ik word veel benaderd voor sponsoring, hierin moet ik weloverwogen keuzes maken. Met DWV ben ik al in gesprek vanaf het moment dat ik met De Waag begon. DWV is een 'warme vereniging' met een lange historie. Dat past wel bij De Waag, de oudste in gebruik zijnde horecagelegenheid van Nederland. Veel DWV-leden komen ook bij mij voor een drankje of een hapje eten. Wat ik ook belangrijk vind, is dat een sponsornaam snel kan worden gelezen. Daarom heb ik speciaal voor deze kleding een nieuw logo van Stadsbierhuys De Waag laten ontwerpen. Menno Vreman, medewerker van De Waag en speler van dit team, wist met zijn opleiding tot mediavormgever mijn vrije gedachten goed te vertalen. Ik ben trots op het uiteindelijke resultaat."