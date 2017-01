Geslaagd nieuwjaarsconcert DES

HALL - Muziekvereniging D.E.S. kan terugkijken op een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert op zondag 15 januari in verenigingsgebouw de Wheme in Hall. De slagwerkgroep, onder leiding van Johan Welmers, nam de aftrap voor haar rekening en begon met het Marching timp tom, gevolgd door het wat meer pompeuze stuk Encore, waarin veel verschillende slagwerkinstrumenten aan bod kwamen. Het jeugdorkest, onder leiding van Willen Jan Jolink, nam vervolgens het stokje over, de jeugdige muzikanten, versterkt door enkele ervaren krachten, lieten hun beste kunnen horen met onder andere een medley van de bekende band Coldplay waar slechts enkele weken op gerepeteerd was.

De slagwerkers lieten in de Slapstickshow horen en zien dat een komische noot ook heel goed mogelijk is in de ongestemde slagwerkmuziek. Quadrofonica was het volgende nummer dat aan bod kwam waarin er in vier verschillende partijen werd gespeeld. Hierna liet de jeugd met onder andere een medley van bekende popsongs weer van zich horen, hetgeen door het publiek zeer werd gewaardeerd. De goed gevulde zaal werd als laatste getrakteerd op een flink stuk slagwerk geweld, als laatste nummer werd To the Japanese drummers gespeeld waarmee er een spetterend slot kwam aan het concert.