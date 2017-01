Aanmelden Forza Juventus in Dieren

DIEREN – Sinds 2011 werkt Jonger Oranje samen met de recordkampioen van Italië: Juventus. Twee keer per seizoen komen drie veldtrainers en een keeperstrainer van de Oude Dame naar Nederland voor de Jonger Oranje Masterclass voor iedereen geboren tussen 2001 en 2009.

Tijdens deze Jonger Oranje Masterclass krijgen voetballers de unieke mogelijkheid een volledig verzorgde training te krijgen van trainers van Juventus. Lid van een voetbalclub is niet een vereiste om mee te mogen doen. Iedereen die meedoet, krijgt twee keer 75 minuten training van Juventus en speelt een vier tegen vier toernooi. De masterclass-dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt in Dieren plaats op dinsdag 25 april van vv Dieren. Voor drinken en een lunch wordt gezorgd. Aan het einde van de dag ontvangt iedereen een certificaat van de officiële trainers van de Oude Dame. Ook kan men uitgebreid met ze op de foto. de kosten bedragen 49,95 euro per persoon. Deelnemers maken ook kans op een training op het Juventus trainingscomplex in Turijn. Hier maakt je kans op als je uitblinkt in sportiviteit, goed gedrag, passie en voetbalvaardigheid. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij vv Dieren.