Container Terminal in Doesburg operationeel

DOESBURG - Na afronding van de laatste bagger-werkzaamheden, is Container Terminal Doesburg per direct operationeel. Rotra heeft een eigen schip tot haar beschikking welke voorziet in meerdere wekelijkse afvaarten, een zogenaamd klasse IV schip, met een lengte van 85 meter en breedte van 9,5 meter.

Met een eigen terminal zet Rotra in op duurzamer en kostenefficiënter transport voor verladers, door de verplaatsing van transport per truck naar transport over binnenwater. Productiebedrijven in de regio kunnen hierdoor competitief blijven produceren. Daarbij versterkt Container Terminal Doesburg de regio als voornaam logistieke hotspot en daarmee de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in Duitsland en de rest van Europa. De terminal met overslagterrein is gesitueerd tussen de eerder gerealiseerde rondweg en de oever van de Dode arm van de IJssel aan de noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Met een binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.

Rotra heeft haar binnenvaartterminal voorzien van een multimodaal LNG-vulstation. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de eerste in Europa; een noviteit. LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel.

Bovenal vormt de terminal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd, kunnen voortaan per binnenschip worden vervoerd. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tot 200 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip.