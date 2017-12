VV Oeken ontvangt 500 euro extra van VriendenLoterij

BRUMMEN – Een grote verrassing voor voetbalvereniging Oeken uit Brummen van de VriendenLoterij. De club is één van de succesvolste deelnemers aan de Samen voor je Club-actie in oktober. VV Oeken eindigde op de vijfde plaats en ontvangt eenmalig een extra bijdrage van 500 euro.

De actie is een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen. VV Oeken gaat het geld gebruiken voor onderhoud aan het clubhuis.

Frits Rutten, voorzitter bij VV Oeken: "Wat een geweldig resultaat. Heel mooi gedaan door ons team. De CV-ketel is nodig aan vervanging toe en daar gaat het geld gelijk naartoe. We zijn een klein clubje en kunnen de extra inkomsten goed gebruiken."



De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van de club. De belactie van VV Oeken leverde de club maar liefst 70 loten op. Daarmee scoorde de club in oktober de vijfde plaats. Als de 70 loten een jaar blijven meespelen, dan kan VV Oeken 6.580 euro bijschrijven aan de clubkas.



Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Steeds vaker kiezen deelnemers ervoor om hun eigen club of vereniging, zoals de voetbalclub, te steunen. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn bij de VriendenLoterij kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs.