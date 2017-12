Serious Relaxed in Brummen

BRUMMEN - In het kader van de 3FM Serius Request-actie die momenteel in Apeldoorn loopt, werd maandagavond in Brummen een support-evenement gehouden onder de naam Serious Relaxed.

In allerijl georganiseerd, stonden op het Marktplein een aantal huttubs van het Brummense bedrijf Hillbilly hottubs, waar mensen tegen betaling - alles gaat naar het goede doel van Serious Request: het Rode Kruis - een bad konden nemen. Bandjes zorgden in de muziektent voor muziek, er waren hapjes en drankjes en het werd maandagavond al snel een gezellige boel in hartje Brummen. BNN VARA vond het een mooie actie en maakte opnamen voor de nationale tv en alles wat verkocht werd, was spontaan en ruimhartig aangeboden door de Brummense middenstand.

Burgemeester Alex van Hedel ging dan wel niet zelf in het warme water, maar was present. Hij genoot en was zichtbaar trots op wat er zo'n korte tijd was gerealiseerd in 'zijn' Brummen. - foto: Han Uenk