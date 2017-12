Kerstmiddag Zonnebloem Doesburg

ANGERLO - De Meent in Angerlo was afgelopen zaterdag omgetoverd in een fijne kerstsfeer. Vele gasten van de Zonnebloem Doesburg e.o. waren hier naar toe gekomen om te genieten van een middag in kerstsfeer. Het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor was aanwezig om kerstliederen te zingen. Natuurlijk werden de bekende kerstliederen soms samen met het koor gezongen. Maar ook als het koor alleen zong kon je hier en daar toch mensen horen die zachtjes mee zongen. Een heel fijne middag waar de aanwezige gasten nog lang op terug kunnen kijken.

Wie ook graag deze middagen wil bezoeken of bezoek van de vrijwilligers zou willen ontvangen kan hiervoor contact opnemen met voorzitter Yolanda Goppel tel. 0625133080. Natuurlijk zijn ook dames en heren welkom om mee te doen in de organisatie van de Zonnebloem. Lijkt het u leuk om ook gasten van de Zonnebloem een gezellige middag of een kopje koffie of thee met hen te drinken en een praatje te maken, geef u dan op bij de voorzitter op bovengenoemd nummer. - foto: Hanny ten Dolle