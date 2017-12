DOESBURG - De sneeuw van vorige week is gesmolten, een flinke hoeveelheid regen deed die smelten en bracht nog meer water. Dat is dan onherroepelijk te zien aan de waterstand van de rivieren in ons land. Ook de IJssel zwol snel en dat leverde deze fraaie foto op, zondagavond gemaakt in Doesburg, door Harm Jan Otten. Een fraai plaatje!