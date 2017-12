Route Buurtbus Spankeren Dieren uitgebreid

DIEREN - Met ingang van 11 december is de route van de Buurtbus Spankeren Dieren voor wat betreft Dieren West uitgebreid. Ze rijden dan niet meer door de Willem Pijperlaan, maar gaan over de Admiraal Helfrichlaan. Ook wordt de Willem de Feschlaan niet meer aangedaan, maar rijdt de buurtbus via de Bernard Zweerslaan.

Voor wat betreft de haltes; de halte Zilverakkerweg ter hoogte van de WillemPijperlaan wordt verschoven naar de hoek Zilverakkerweg/Admiraal Helfrichlaan. De halte Willem Pijperlaan wordt verschoven naar de hoek Eduard van Beinumlaan, terwijl er twee nieuwe haltes komen op de hoek Eduard van Beinumlaan/Bernard Zweerslaan en de hoek Bernard Zweerslaan/Zilverakkerweg.

Voor wat betreft de route Dieren Noord, worden de haltes op de Geitenbergweg i.v.m. verkeerstechnische problemen verschoven. De halte richting Dieren Noord komt op de hoek Lindelaan/Geitenbergweg terwijl de halte richting station enkele meters verderop komt te staan bij een parkeerinham.

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk contant te betalen in alle bussen, dus ook niet in de buurtbus. De bussen worden voorzien van een pinautomaat. De passagiers ontvangen een vervoersbewijs en een betaalbewijs, deze samen zijn dan de ritkaart. Het is vanaf die datum ook niet meer mogelijk twee maal te reizen op een kaartje.

De prijs van de kaart blijft ongewijzigd namelijk € 2,50, kinderen tot 4 jaar rijden gratis mee en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen kinderkaartjes gekocht worden voor € 1,00. Formulieren voor het aanvragen van een OV chipkaart zijn in de bus te krijgen.

En dan dit nog; 2017 was voor de buurtbus een topjaar voor wat betreft het aantal passagiers, ten opzichte van 2016 is dit met 10% toegenomen tot 9.500 passagiers. Een goed resultaat, volgend jaar gaan ze op naar de 10.000.

Een minpuntje is er helaas ook. Ongetwijfeld is het wel opgemerkt, dat de buurtbus al geruime tijd rijdt met een reservebus. "Onze eigen bus is voorzien van een nieuwe versnellingsbak en heeft nog enkele mankementen. Meerdere malen dit jaar hebben wij al een beroep op de reservebus moeten doen, zodat het nog al eens voorkomt, dat de bus niet op komt dagen. Deze bus moet namelijk uit Nijmegen komen en dat kost uiteraard enige tijd. Wij vragen hiervoor begrip", aldus een woordvoerder van de Buurtbus Spankeren Dieren.