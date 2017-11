Warm welkom in Loenen

LOENEN – Sinterklaas werd zaterdag twee keer uit de nood geholpen bij zijn intocht in Loenen. Gewoonlijk komt de Sint met zijn paard, maar die had een mankement aan een van zijn hoeven. Gelukkig kwam een Loenense boer langs met zijn trekker en paardentram en nam de Sint en Pieten mee naar het Dorpscentrum De Brink. Hier stonden al veel kinderen vol ongeduld te wachten op het hoge bezoek. Luidkeels werd de Sint toegezongen bij zijn aankomst.

Sint en Pieten werden welkom geheten door Patricia Koopman namens de Dorpsraad en de Loenense bevolking. Namens de Loenense ondernemers sprak Robert Bonder, voorzitter van Lomive. Zij waardeerden het bijzonder dat de Sint nog tijd kon vinden om naar Loenen te komen. Maar er diende zich weer een nieuwe probleem aan. De boer moest naar huis om zijn vee te verzorgen. De Sint wilde toch graag een intocht maken door de nieuwbouwstraten van Loenen. De muziekvereniging OLTO was met harmonieorkest en drumfanfare present om de intocht muzikaal een feestelijk tintje te geven. Gelukkig werd snel een oplossing gevonden. Een Zwarte Piet haalde snel een golfkarretje op en hier kon de Sint prima op plaatsnemen. Wat was de hoge gast hier blij mee.

De muziekvereniging OLTO verleende weer haar medewerking. Zonder muziek is er geen feestelijke intocht. Na de tocht ging de stoet richting De Brink. Hier kregen de kinderen een theatervoorstelling. Ze zagen en hoorden over de problemen waarmee de Sint soms te maken krijgt bij zijn verblijf in Nederland. Enkele kinderen mochten nog even bij de Sint op schoot komen voor een leuk praatje. Tot slot was er voor de kinderen nog een verrassing die door Lomive werd aangeboden.

Foto:

Voor het eerst maakte de Sint in Loenen een intocht in een golfkarretje. - Foto: Martien Kobussen