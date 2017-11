Frits is jubileumprins Neutenkrakers

KLARENBEEK – Zaterdag heeft CV De Neutenkrakers zijn vijftigste (jeugd) prins en prinses bekend gemaakt. Na de loting uit ‘de hoge hoed' en onder toezicht van vrienden, vriendinnen, ouders, opa’s en oma’s, mogen Jeugdprins Coen Brouwer en jeugdprinses Mare Nieuwenhuis samen het 50e jaar ingaan met jeugd adjudant Tim Spitholt en hun raad van Elf.

Om 22.11 was het moment daar dat de 50 jarige ‘Abraham’ het podium betrad. Er werden hem elf vragen gesteld. Uiteindelijk werd Prins Frits de Eerste onthuld. Frits heeft tot zijn Prinses Natasja gekozen en als Adjudant Koen. Ook dit jaar zijn er weer narren. Dit jaar in de personen van Polleke, Nix en Manus, om de boel op stelten te zetten.

De 50 jarige Prins Frits (van Dijk) is geen onbekende in Klarenbeek. Al jaren zet hij zich in als bestuurslid van de Neutenkrakers en helpt bij vele vrijwillige activiteiten in het dorp. Frits is de man achter de microfoon tijdens de prijsuitreiking en mag dan soms wat moeite met klok kijken hebben… maar is volgens het bestuur de titel 50e prins dubbel en dwars waard!

Vanaf heden kan iedereen zich weer inschrijven voor de grote carnavalsoptocht door Klarenbeek op 10 februari. Kijk op www.cvdeneutenkrakers.nl voor alle informatie.