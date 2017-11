Sint al snel in Klarenbeek

KLARENBEEK - Zaterdag arriveerde Sint Nicolaas al snel na zijn landelijke intocht, met zijn gevolg bij het Dokter Blokplantsoen in Klarenbeek. Dit was geen spectaculaire intocht met een bijzonder vervoermiddel, maar de hoogbejaarde gast kwam kwiek lopend vanaf een centrale plek uit het dorp achter de muzikanten van de Muziekvereniging Klarenbeek naar het plantsoen. Hier waren al veel ouders met hun kinderen present om de Sint toe te zingen.

Na een woord van welkom door Frits van Dijk en diverse fotomomentjes, ging het richting nieuwbouwwijk. Daarna ging het bonte gezelschap in een rap tempo naar het MFC-centrum De Pauw. Daar volgde een gezellige en swingende kindermiddag. De zaal was mooi versierd met kleurplaten die de kinderen van beide Klarenbeekse basisscholen, de peuterspeelzaal en Kinderopvang Klarenbeek zo prachtig hadden ingekleurd. Zoals ieder jaar had Sinterklaas zijn toneelpieten van SP ‘84 weer meegebracht. Zij voerden een leuk toneelstuk op, dat werd afgesloten met een leuke act waaraan alle kinderen enthousiast deelnamen.

Daarna praatte de goedheiligman nog even na met de kinderen en trakteerde hij ze allemaal op een zak pepernoten en een attentie. De goedheiligman vertrok vervolgens, op naar het volgende kinderfeest. Foto’s en filmpjes op de facebookpagina van de Klarenbeekse Ondernemers Vereniging en op de website www.kovklarenbeek.nl.

foto:

De Sint had in Klarenbeek direct contact met de kinderen - foto: Martien Kobussen