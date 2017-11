Plan voor stichting van een democratische school

LAAG-SOEREN - Een democratische school waar leerlingen, medewerkers en ouders inspraak en invulling geven aan het onderwijs. Dat is het plan van Ana Catarina Moreira Dijksma uit Laag-Soeren. “Persoonsgericht onderwijs en ruimte voor nieuwsgierigheid en creativiteit is wat wij willen voor de leerlingen.”

“Als klein meisje wilde ik moeder worden in een weeshuis”, zegt Ana Catarina. “Ik wilde een plek voor kinderen creëren waar ze helemaal zichzelf konden zijn, zodat ze zich geliefd en veilig zouden voelen met al hun nukken, grillen en emoties.” Met de komst van haar zoontje werd dit gevoel versterkt. Ook na haar burn-out realiseerde Moreira Dijksma dat ze nog veel moest leren over hoe ze om kan gaan met haar emoties. “Deze belangrijke zaken die meestal pas op latere leeftijd eigen worden, had ik veel liever als kind willen leren. ”, vertelt ze.

In de zoektocht naar een school voor haar zoontje, viel het haar op hoe weinig ruimte er voor een kind is om te leren nieuwsgierigheid te volgen, zichzelf te kunnen ontdekken en te luisteren naar gevoelens en behoeftes. “Democratische scholen sluiten het beste aan op onze idealen, maar deze zijn helaas niet dichtbij of betaalbaar voor ons”, zegt Catarina. “De dichtstbijzijnde is de democratische school de Vallei in Driel. Het is de eerste democratische school die door de overheid bekostigd wordt”, vult ze aan. Helaas is het oprichten van een dependance in Laag-Soeren of Dieren niet mogelijk, waardoor ze zich bezig ging houden met een andere optie. Een poging doen om zelf een school op te richten.

In Nederland mag iedereen een school oprichten. Allereerst moet een verzoek ingediend worden bij de betreffende gemeente. Hierbij moet aangetoond worden dat er voldoende interesse is, maar ook moet de school binnen 5 jaar 200 leerlingen hebben. Dat is stap één”, legt ze uit. “Als dit lukt wordt er met de gemeente gekeken naar een locatie en komt er een startbudget vrij. Vervolgens moet er een bestuur worden opgericht en moet er materiaal en personeel geregeld worden”, vult Catarina aan.

De basisschool die Catarina voor ogen heeft is een plek waar kinderen de vrijheid hebben om te ontdekken wie zij zijn. “Er is ruimte voor discussie, nieuwsgierigheid wordt verwelkomt en je mag voelen wat je voelt. Ook is er aandacht en ruimte voor de belevingswereld van de leerlingen en leren ze hun behoeftes en gevoelens te verwoorden.” Catarina legt uit dat voor deze school een veilige, respectvolle en interessante omgeving nodig is met medewerkers en docenten die stevig en flexibel in hun schoenen staan. Zij zijn net zo nieuwsgierig als de kinderen en kunnen creatief inspelen op de leervraag van het kind.

Catarina hoopt haar plan voor een publieke, democratische basisschool in de omgeving van Dieren/Laag-Soeren te kunnen voortzetten. Het liefst ziet ze de school dicht bij het bos of de Veluwe.

Ana Catarina Moreira Dijksma zoekt medestanders en mensen die willen meewerken aan de oprichting van de school, of bent u geïnteresseerd voor uw kind, stuur dan een e-mail naar: nieuwsoortschool@gmail.com.