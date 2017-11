Samenwerking Ondernemershuizen in Doesburg en Duiven

DOESBURG - Ondernemershuis Hanzegilde aan de Kerkstraat ion Doesburg, is een samenwerking aangegaan met Communicatiehuis De Liemers in Duiven. De samenwerking maakt het voor ondernemers verbonden aan het Hanzegilde mogelijk om ook in Duiven af te spreken met klanten, collega’s en leveranciers.

Andersom is het voor ondernemers die in Duiven werken mogelijk om met klanten, collega’s en leveranciers af te spreken bij Ondernemershuis Hanzegilde in Doesburg.

Paula van Remmen, eigenaar van Communicatiehuis De Liemers: "We zijn deze samenwerking aangegaan, om verschillende redenen. Natuurlijk kunnen we de ondernemers die bij ons huren zo meer bieden qua werkplek, maar daarnaast biedt het ze ook de kans om het netwerk verder te verbreden."

Ilse Schrijver, van Ondernemershuis Hanzegilde: "Inmiddels hebben al diverse ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de samenwerking biedt. Ondernemers verbonden aan het Ondernemershuis reageren erg positief."

Het Ondernemershuis Hanzegilde is gevestigd in het voormalig ABN-AMRO pand aan de Kerkstraat 15 in Doesburg. Communicatiehuis De Liemers is gevestigd aan de Visserlaan 9 in Duiven, nabij het treinstation van Duiven. Beide locaties bieden ZZP-ers en kennis-ondernemers de mogelijkheid om een week gratis te komen werken, zodat ze de meerwaarde van samen werken kunnen ervaren.