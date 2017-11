Bronckhorst start met pilots huisvesting jongeren

BRONCKHORST - Bij voldoende belangstelling, wil de gemeente Bronckhorst samen met jongeren een aantal woningbouwpilots ontwikkelen. Nu er weer voorzichtig ruimte is in de woningaantallen, wil de gemeente kijken of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor starterswoningen.

In de pilots kan het gaan om het toevoegen van permanente woningen, maar ook om het realiseren van tijdelijke woningen, bijvoorbeeld in een leegstand schoolgebouw of ander leegstaand vastgoed. B en W stemden in met het procesvoorstel voor de pilots.

Wethouder Arno Spekschoor van wonen: “In het verleden hadden wij concrete plannen voor starterswoningen in de gemeente, zoals aan de Woordhof in Hummelo. Deze plannen zijn niet doorgezet, omdat er toen geen animo voor was. In Wichmond zijn bijvoorbeeld geschikte woningen gebouwd, maar die worden niet door starters bewoond. Daarom draaien we de rollen nu om. De jongeren zijn aan zet en wij dagen ze uit om aan te slag te gaan met het maken van hun eigen toekomstplannen. Deze uitnodiging ligt nu bij de groepen jongeren."

"Ondertussen gaan wij door met het zoeken van mogelijke locaties. Ook gaan wij op zoek naar de mogelijkheden in de huursector of voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Verder gaan wij een meldpunt inrichten waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over huisvesting. Het signaal van de jongeren was duidelijk. Er is nu actie nodig. Het is niet van vandaag op morgen geregeld, maar ik denk met deze pilots de jongeren in Bronckhorst weer woonperspectief te kunnen bieden", aldus Spekschoor.