Bijzondere bakkerij van Phoenixx in Velp

VELP - Woensdag 29 november opent wethouder Ronald Haverkamp om 14.00 uur bakkerij Het Broodplankje aan de President Kennedylaan 12a in Velp. Deze bijzondere bakkerij is een initiatief van medewerkers en bewoners van Driestroomhuis Phoenixx. De bewoners gaan onder begeleiding de bakkerij runnen. Inwoners van Velp en ook andere mensen kunnen hier brood kopen of genieten van een heerlijke lunch.

Bij deze bakkerij snijdt het mes aan twee kanten. Velp is een bakkerij annex lunchroom rijker en de bewoners vinden in Het Broodplankje een zinvolle dagbesteding. Ook doen zij daar werkervaring op die hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Bij lokale ondernemers koopt bakkerij Het Broodplankje vlees, kaas, groenten en andere producten die voor de lunch nodig zijn.

Bakkerij Het Broodplankje is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur geopend.

In het Driestroomhuis Phoenixx in Velp wonen mensen onder begeleiding. Phoenixx wil dat de bewoners zoveel mogelijk meedoen met de maatschappij: in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Daarom heeft Phoenixx samen met de bewoners bakkerij Het Broodplankje opgezet.