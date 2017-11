Bronckhorst zet in op gelijke kansen voor alle kinderen

BRONCKHORST - Het college van B en W van de gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente volop kansen hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom is ingestemd met het plan van aanpak ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’.

Wethouder Antoon Peppelman van zorg en welzijn: “Met dit plan zorgen we er nog beter voor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder andere ook aan sport kunnen doen, muziekles hebben of schoolspullen krijgen.”

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn al actief in de gemeente. Deze fondsen betalen de kosten voor een sportvereniging of een culturele vereniging, zoals muziek, toneel of scouting. B en W streeft ernaar dat nog meer kinderen die er recht op hebben gebruik maken van deze mogelijkheden. Daarom wil men beide fondsen bekender maken bij de samenwerkingspartners en de ouders en het zo mogelijk maken dat elk kind zich kan ontwikkelen.

Daarnaast is de bedoeling dat alle kosten voor zwemlessen voor het diploma A en B via het Jeugdsportfonds vergoed gaan worden. De kostenvergoeding is nu niet altijd voldoende om beide diploma’s helemaal te betalen.

Verder wil de gemeente met Stichting Leergeld Doesburg e.o. samenwerken. Die club werkt op basis van vrijwilligers die bij gezinnen thuis komen. Daarna regelen zij voorzieningen in natura. Bijvoorbeeld een andere fiets, schoolspullen of zij betalen voor een schoolreisje. Op deze manier is maatwerk mogelijk.

Het plan van aanpak is een startnotitie. Wethouder Peppelman: “Met dit plan van aanpak is een helder startpunt neergelegd. In de komende tijd gaan we het plan verder uitdiepen en uitwerken.” Bronckhorst wil bijvoorbeeld kijken naar slimme verbindingen tussen het onderwijs en het verenigingsleven. De sociale teams krijgen een sterkere rol in het signaleren en oppakken van eventuele armoedeproblematiek binnen gezinnen. Door vroegtijdig signaleren kunnen soms grote problemen voorkomen worden. Er wordt daarom flink ingezet op preventie. “We zijn dan ook erg blij met het plan van aanpak als startpunt.”

Het plan is opgesteld naar aanleiding van een motie ingediend door de gemeenteraad vorig jaar november. De gemeenteraad vroeg het college toen een plan te maken om alle kinderen in Bronckhorst een kans te geven mee te doen in de samenleving. Het afgelopen jaar is gebruikt om uitvoerig contact te zoeken met belanghebbenden en partners over het thema armoede. De waardevolle opbrengst van deze contacten vormt de basis voor het plan van

aanpak. Met de uitvoering van het plan is een bedrag van ruim € 110.000,- gemoeid. Dit bedrag ontvangt Bronckhorst van het Rijk via een decentralisatie-uitkering voor armoedebestrijding onder kinderen.