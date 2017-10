Aal Storteboom verder onder de vlag van Bosch Car Service

DIEREN - Autobedrijf Aal Storteboom is al jaren een begrip in Dieren. Sinds 1 oktober is het bedrijf verder gegaan onder de vlag van Bosch Car Service. Roy. Hiermee benadrukt het autobedrijf dat zij alle merken onderhouden, repareren en verkopen, zowel nieuw en occasion als in de lease.

Met de keuze voor Bosch kiest Aal Storteboom Dieren voor gelijkwaardige kwaliteit in de dienstverlening. Bosch Car Service heeft in Nederland een groot netwerk met circa 400 vestigingen en nu maakt het autobedrijf uit Dieren daar deel van uit en daar zijn zij trots op.

Aal Storteboom Dieren is specialist voor alle automerken. Dit geldt op het gebied van verkoop, reparatie en onderhoud. Voor het onderhoud van alle merken is de vereiste universele Bosch-apparatuur aanwezig in de garage. Hiermee kunnen elektronische problemen van alle merken worden verholpen. Alle medewerkers bij Aal Storteboom zijn hiervoor opgeleid. Zij blijven natuurlijk met veel plezier mensen blij maken met een occasion of nieuwe auto en eveneens goed onderhoud en reparatie.

Op de foto: Corné van der Poel en Klaas Storteboom met medewerkers. - Foto Lotte Bienias.

www.aal-storteboom.nl