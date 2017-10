Trio aangehouden na ernstige mishandeling in Hummelo

HUMMELO - De politie heeft deze week, in verband met een ernstige mishandeling in Hummelo drie verdachten aangehouden: een 28 jarige man uit Doetinchem en een 28 en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De mishandeling vond plaats nabij een camping aan de Loenhorsterweg in Hummelo.

Het trio wordt verdacht van poging doodslag, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Een 27-jarige inwoner van Doetinchem raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober nabij een camping aan de Loenhorsterweg in Hummelo. Wat de aanleiding van het conflict is geweest, is nog onduidelijk. Er zou geslagen zijn met een honkbalknuppel en ook zou er gedreigd zijn met een vuurwapen. Alle verdachten zitten nog vast. De politie is nog bezig met het onderzoek en doet verder geen nadere mededelingen.