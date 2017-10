Loenermark G-team wint

LOENEN - Het G-team van voetbalvereniging Loenermark uit Loenen heeft een spannende wedstrijd gespeeld tegen M.E.C. uit Winterswijk. Het weer zat gelukkig mee, het bleef lekker droog. Natuurlijk was er voorafgaand weer een gezonde wedstrijdspanning. Nadat we met de tegenstander in de kantine kennis hebben gemaakt gingen we naar de kleedruimte om ons om te kleden en voor te bereiden op de wedstrijd.

Eenmaal op het veld eerst maar even warmlopen waarna de wedstrijd begon. Het ging aardig gelijk op, de teams waren aan elkaar gewaagd. Aan beide kanten kleine kansjes maar de keepers konden iedere vakkundig ingrijpen. Als eerste scoorde Loenermark, een doelpunt gemaakt door Florian. Daarna heeft Loenermark nog 2 doelpunten gescoord maar M.E.C. bleef strijden.

Er werd veel gestreden om de bal met mooie en spannende duels. Aan het einde van de eerste helft

stond Loenermark met 3 tegen 0 voor.

Na de rust, die toch wat langer duurde dan verwacht doordat de scheidsrechter de tijd was vergeten,

begon M.E.C. zich terug te vechten en scoorde goed maar Loenermark was uit eindelijk toch te sterk

voor M.E.C en wonnen dan ook met een monsterscore van 7-4. Deze overwinning werd uitbundig gevierd.

De wedstrijd werd afgesloten met een strafschoppenserie om de keepers nog maar even op de proef te stellen wat iedereen erg leuk vond.

Na dit alles hebben we gezamenlijk in de kantine nog nagepraat over de wedstrijd onder het genot van een drankje. Volgend voorjaar gaan we op bezoek bij M.E.C. voor een sportieve revanche.

Op de foto het Loenermarkteam.