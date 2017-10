SKKB Eerbeek schenkt aan goede doelen

EERBEEK - De stichting kinderkledingbeurs (SKKB) in Eerbeek schenkt kleding aan goede doelen. De SKKB heeft de hele maand augustus uitverkoop gehouden. Alle niet verkochte kleding is door tien verschillende goede doelen-organisaties opgehaald en vindt zo een juiste bestemming.

De medewerkers van de kledingwinkel hebben de winkel daarna schoongemaakt en vol gehangen met mooie herfst/winterkleding. Tijdens de heropening was het er meteen gezellig druk.

U kunt kinderkleding in alle maten op de openingstijden inbrengen. De kleding moet netjes, heel en schoon zijn. Van de opbrengst gaat 40% naar de klant, de rest is voor de SKKB, die met de opbrengst kleinschalige goede doelen steunt. Al deze goede doelen geven kinderen wereldwijd de kans op een beter bestaan: gezondheid, voeding, kleding en scholing.

Kijk voor meer details op de website www.skkb.nl.