Rotary presenteert Eerste Doesburgse Badeendenrace

DOESBURG - Rotaryclub Doesburg heeft voor zondag 23 september een ludiek evenement op de agenda staan. Om 16.00 uur start bij de IJsselkade de Eerste Doesburgse Badeendenrace. De opbrengst is bestemd voor twee goede doelen.

Rotaryclub Doesburg zet zich sinds jaar en dag in om de maatschappij een beetje beter te maken. Dit doen de leden onder meer door in de omgeving de handen uit de mouwen te steken of door met ludieke acties geld in te zamelen voor mensen die dat nodig hebben. De Doesburgse groep grijpt de Doesburgse Kadedagen op zaterdag 22 en zondag 23 september aan voor een spectaculair evenement. Zondag 23 september gaat om 16.00 uur de Eerste Doesburgse Badeendenrace van start.

Iedereen kan op de kade voor 3 euro een lootje aanschaffen of twee loten voor 5 euro. Elk lot correspondeert met een nummer op een badeendje. Alle verkochte eendjes worden door Viking Adventure Sports en de brandweer te water gelaten in de kom voor de kade. De brandweer zal met behulp van een straal spuitwater de badeendjes voortstuwen richting finish, maar ook de wind en stroming zijn van invloed op welk eendje wint. Een speaker doet verslag van de spannende wedstrijd. Na de finish maakt de notaris, die toezicht houdt op een eerlijke race, samen met burgemeester Loes van der Meijs de winnende lotnummers van de snelste eendjes bekend.

De uitslag wordt ook bekend gemaakt op de site van Rotaryclub Doesburg en op Facebook. De badeenden gaan niet verloren, ze worden allemaal weer uit het water gehaald en blijven eigendom van de Rotaryclub. Er zijn meer dan twintig prachtige prijzen beschikbaar, waaronder een iPad, een damesfiets en een airfryer. Prijzen kunnen tot twee maanden na de race afgehaald worden bij woonwinkel het Bovenhuys, Kerkstraat 1 te Doesburg.

Aan het eind van de middag wordt een cheque uitgereikt aan de twee goede doelen: Stichting Ekeunos en Stichting 100% Voor het Goede Doel. Stichting Ekeunos, opgericht door Doesburger Elja Vels, zet zich in voor projecten die zorgen voor het welzijn van burgers die weinig tot geen kans krijgen in Oeganda. De Stichting zorgt voor opleiding en medische zorg. Stichting 100% Voor het Goede Doel zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van kansarme mensen in onder andere Cambodja, met name door het realiseren en bevorderen van (drink)watervoorzieningen, educatie en gezondheidszorg.