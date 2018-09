1066 Kilometer in de benen

DOESBURG - Afgelopen zondagmiddag waren vrienden en familie van Bauke Beertema bijeen in de Onderbouw in Doesburg om hem eens flink in het zonnetje te zetten. Bauke heeft te voet de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella afgelegd, van begin tot eind meer dan 1000 kilometer.

Bauke besloot deze wandeling te gaan maken, niet uit religieuze overweging, maar om tijd te hebben zijn hoofd leeg te maken en andere mensen te ontmoeten. De tocht was zwaar, vertelde hij zondag, maar het lopen ook weer niet. Dat klinkt weliswaar tegenstrijdig, maar het feit dat je op zo’n tocht allerlei mensen van velerlei nationaliteiten tegenkomt en soms hele stukken samen oploopt, komt het tot gesprekken die je in het normale dagelijkse leven niet gevoerd zou hebben.

Het lopen is Bauke niet tegengevallen, hij had geen last van blaren of andere problemen. Overnachten onderweg kan voor een klein bedrag in herbergen en hotels. Nadeel daarvan is dat je met meerdere en soms heel veel mensen op één kamer of slaapzaal slaapt en dat vond Bauke misschien wel het zwaarst van de tocht. .

Hoe dan ook, Bauke heeft wel mooi de hele route van 1066 kilometer volbracht. Een topprestatie waarvoor hij eens flink in het zonnetje is gezet.

Foto: Hanny ten Dolle