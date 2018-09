Nat tot op het bot

HOENDERLOO - Met een zeer geslaagde jubileumrun heeft de organisatie van de HoenderRun zaterdag afscheid genomen van een evenement. Vijf jaar lang heeft een groep vrijwilligers de kar getrokken voor deze obstacle run in Hoenderloo, die bleef groeien en groeien.

Een kleine vierhonderd deelnemers uit het hele land hebben zaterdag het 6 kilometer lange parcours, met maar liefst zo’n 45 hindernissen, afgelegd. Daarbij moesten ze klimmen, kruipen, springen, zwemmen, hardlopen, zagen, met pijl en boog schieten en ga zo maar door. De één ging voor een snelle tijd en de ander ging voor het overbruggen van alle hindernissen en het halen van de finish. Vriendengroepen, families, allemaal ging men voor een ultieme prestatie en uiteindelijk heeft iedereen de eindstreep gehaald. Veel lachende gezichten bij de finish op het sportveld op de Hoenderloo Groep. Van opluchting en/of omdat men toch even een prestatie had neergezet.

De organiserende vrijwilligersgroep, voor wie dit de laatste run was, kan zeer tevreden zijn over deze en de vier voorgaande Hoenderlose runs. Ze hopen het stokje door te kunnen geven aan een nieuwe groep enthousiaste organisatoren en het lijkt er op dat dit toch niet de laatste editie van de HoenderRun zal zijn. Er gaan geluiden dat de Hoenderloo Groep de organisatie wil gaan oppakken, zodat dit geweldige evenement toch nog kan blijven bestaan.

Foto: Rob Spelde