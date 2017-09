Gewonden bij ongeval Beekbergen

BEEKBERGEN - Bij een ongeval tussen vijf auto's op de Arnhemseweg in beekbergen, zijn maandagmiddag meerdere gewonden gevallen. Rond 15.28 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Door nog onbekende oorzaak kwamen de vijf voertuigen met elkaar in botsing. Bij het ongeval zijn drie gewonden gevallen en met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een omstander zou één van de gewonden er ernstig aan toe zijn, agenten ter plaatse konden dit niet bevestigen. De inzittende van de Smart is door de brandweer uit het voertuig geknipt, de andere betrokkenen konden zelf hun voertuigen verlaten.

Omdat er sprake was van een ongeval met vijf auto's, werd opgeschaald naar niveau 'middel hulpverlening'. Dit betekend dat er meerdere brandweer, politie en ambulances eenheden ter plaatse komen.

De Arnhemseweg bij Beekbergen was enige uren helemaal afgesloten voor onderzoek en inzet van de hulpdiensten. Alle auto's zijn door een bergingsbedrijf geborgen. Door het ongeval liep het verkeer in Beekbergen vast. - foto: Jean Marc Regelink / Persbureau Heitink