Formule 1 reporter Jack Plooij bij Jumbo Eerbeek

EERBEEK - Zaterdag zal van 10.00 tot 17.00 uur de F1 Medical car aanwezig zijn bij Jumbo Eerbeek. Om circa 14.00uur zal ook Jack Plooij, Pitreporter van Ziggo Sport, aanwezig zijn voor een fotosessie en om vragen te kunnen beantwoorden.

"Ja, heel gaaf dat het ons gelukt is om zowel de officiële doktersauto als ook Formule 1 kenner bij uitstek Jack Plooij naar onze winkel te halen", aldus Casper Heine van de Eerbeekse Jumbo. "We hebben nu natuurlijk de zeer succesvolle Jumbo spaaractie voor een modelauto van Max Verstappen lopen, en toen we met een aantal creatieve collega's aan het brainstormen waren hoe we deze actie nog meer glans konden geven, kwamen ook deze momenten voorbij. Maar we hebben ook een 'halve' Formule 1 auto in de winkel staan bijvoorbeeld en afgelopen twee weken hadden we een serieuze racebaan in de winkel gebouwd. Staat allemaal op onze Facebookpagina, de racebaan is al meer dan 1000 keer geliked, want klanten kunnen er ook één winnen."



Het enthousiasme van Heine, eigenaar van Jumbo Eerbeek, kent geen grenzen. De Medical car, een zwaar opgevoerde AMG Mercedes, is niet alleen te bewonderen zaterdag, maar klanten maken elk uur kans om een rondje mee te rijden door het dorp. Vragen stellen of op de foto met Jack Plooij kan zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur. Meer info op de facebookpagina van JumboEerbeek.