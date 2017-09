Fiets gewonnen bij Goossens

VELP - Goossens Tweewielers aan de Nordlaan 32 in Velp, is inmiddels al weer 10 jaar in het dorp gevestigd. Vanwege het 10-jarig jubileum hielden zij een verloting van een nieuwe fiets, ter waarde van maar liefst € 1.499,- onder alle inschrijvers voor hun nieuwsbrief. De heer Schrijvers meldde zich online aan en zijn e-mailadres werd uiteindelijk als het winnende adres getrokken uit alle inschrijvers.

Op de foto overhandigt eigenaar Richard Goossens de gewonnen fiets aan de heer Schrijvers. Richard Goossens en zijn team feliciteren de winnaar van harte met deze prijs en wensen hem er heel veel plezier van!