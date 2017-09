Taaltea in Week van de Alfabetisering

EERBEEK – Al heel wat jaren wordt er door veel vrijwilligers binnen de gemeente Brummen hard gewerkt om mensen te helpen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Vanaf dit jaar is dit bevestigd door de oprichting van het Taalhuis, een samenwerking tussen de bibliotheek, gemeente en SWB.

Dan is het ook wel eens goed om in een ontspannen setting bij elkaar te komen. Kennismaking en ontmoeting stond vrijdag 8 september dan ook tijdens de taaltea centraal, met heerlijke hartige en zoete hapjes, gemaakt door deelnemers en vrijwilligers.

Ervaringen werden gedeeld, en de taalvragers spraken hun dankbaarheid uit naar de vrijwilligers. Advies van Naqib Sadiq, 17 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen was vooral durven en niet bang te zijn om fouten te maken. In zijn moederland was hij leraar en nu geeft hij al 10 jaar les aan vluchtelingen in de gemeente Brummen. "Wat is je droom in Nederland?" werd aan de deelnemers gevraagd. "Ik wil graag naar de universiteit. Ik wil beter spreken en schrijven. Ik wil liedjes schrijven. Ik wil werken in een medisch lab." Mooie dromen die mede dankzij de inzet van het Taalhuis en de vele vrijwilligers hopelijk uit mogen komen!