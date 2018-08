DIEREN - Traditiegetrouw vond in de laatste week van de zomervakantie Madierodam plaats: de huttenbouwweek van Dieren. De week begon natuurlijk met het bouwen van de hutten, het schilderen van een vlag en het maken van het naambordje van de hut, bijpassend bij het thema van dit jaar: terug naar de Middeleeuwen.

De rest van de week werd er geknutseld, was er een sportdag, konden kinderen blijven slapen, werden spelletjes gespeeld en werd er vooral heel veel lol gemaakt. 243 Kinderen hadden zich dit jaar opgegeven voor de leukste week van de zomervakantie. De organisatie ziet daarin gelukkig een stijgende lijn en hoopt volgend jaar nog meer kinderen te mogen verwelkomen. Zeker is dat nog lang niet, want Madierodam zoekt een nieuw terrein. Het huidige terrein aan de Admiraal Helrichlaan is verkocht en wordt volgend jaar voor andere doeleinden gebruikt. Een halve hectare is al genoeg. Daarom doet de organisatie een dringende oproep aan iedereen die volgend jaar in de laatste week van de zomervakantie een terrein beschikbaar heeft voor de Dierense huttenbouwweek Madierodam. Opgeven kan via e-mail madierodam@gmail.com. Zonder terrein geen Madierodam volgend jaar.

Foto: Lotte Bienias