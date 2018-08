Dichter bij de Mollenhof

BRUMMEN - Op zondag 26 augustus treedt Eva van Agtmaal, de nieuwe dorpsdichter van de gemeente Brummen, op tijdens de Zomer Buurtmarkt bij De Mollenhof in Oeken, Brummen. De markt duurt van 12.00 tot 16.00 uur. Eva heeft op verzoek van de organisatie een gedicht geschreven, omdat de plek en de activiteiten die er plaatsvinden haar zeer aanspreken.

De Mollenhof is een stichting met als doel het verhogen van de kwaliteit van leven. Dat gebeurt door het bieden van een ontmoetingsplek en een rustplek in de natuur. Mensen die tijdelijk vastlopen en mantelzorgers, met of zonder partner die zorg nodig heeft, zijn welkom. Maar ook iedereen die even een praatje wil maken, koffie wil drinken, creatief bezig wil zijn of lekker in de tuin wil werken.

Eva van Agtmaal is sinds afgelopen mei de nieuwe dorpsdichter van de gemeente Brummen. De dorpsdichter wordt, waar nodig, ondersteund door de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting. Zij heeft als taak de gevoelens van de burger te verwoorden in poëzie, met oog voor wat zich in de dorpen en buurtschappen van de gemeente Brummen afspeelt.