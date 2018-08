Tim Knol op De Pinkenberg

VELP - Het nazomerprogramma van Cultuurbedrijf Riqq start op 24 augustus om 20.30 uur met een optreden van Tim Knol in openluchttheater De Pinkenberg in Velp. Sweet Melodies is het eerste voorproefje van Tim Knols vierde album Cut The Wire; een liedjesplaat pur sang. Knol nam de liedjes op in een periode van anderhalf jaar met vaste kompaan en producer Anne Soldaat.

Tim Knol heeft, in de zeven jaar na zijn doorbraak in 2010, nogal wat ervaringen achter de boeg. Na vallen en opstaan, is hij terug. Ondanks alles vindt Knol nog steeds exact dezelfde dingen belangrijk als toen hij voor het eerst in de platenkast van zijn vader rommelde. Hij stond er tijdens de grote succesjaren ook nooit alleen voor: de hechte vriendschappen, diepgewortelde liefde en natuurlijk die sweet, sweet melodies zijn altijd in de buurt gebleven. Deze kernwaarden geven de 28-jarige songwriter de moed om die draad door te knippen en roerige periodes achter zich te laten. In vele opzichten is Cut the Wire is een fraaie liedjesplaat, precies zoals we dat van Tim Knol gewend zijn. Zonder druk van buitenaf kon Knol uitgebreid de tijd nemen om de plaat stapsgewijs uit te vogelen. Op Cut the Wire is Knols persoonlijke vingerafdruk veel bewuster op de liedjes aanwezig dan voorheen.

Een kaartje kost in de voorverkoop 15 euro en aan de deur 17,50 euro.



