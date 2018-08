Voedselbanktuin in De Steeg

DE STEEG - Een biologische groentetuin onderhouden voor de voedselbank in Rheden en Dieren. Tuiniersters Janny van Dijken en Sonja Heilen begonnen in 2014 met 50 m2. Inmiddels zijn ze met tien vrijwilligers en beheren ze 210 m2 moestuin. “Het is fijn dat je weet dat de mensen het kunnen gebruiken.”



Het is even na acht uur ’s ochtends, maar in de moestuinen op landgoed Rhederoord in De Steeg heerst al de nodige bedrijvigheid. Het is oogsttijd. Er worden snijbonen en sperziebonen geplukt, en courgettes, augurken en komkommers van het land gehaald. Een sproeier geeft de pepertjes het broodnodige water. Een vogel fluit en tussen de sperziebonen wisselen de vrijwilligers – op dit moment alleen vrouwen – recepten uit. En ze hebben het over de oogst. “Als je de sperziebonen geplukt hebt, moet je de planten altijd nog een keer nalopen. Dan blijkt er toch nog heel wat over het hoofd gezien”, zegt er een.

Van maart tot november zijn de vrouwen in de moestuinen van landgoed Rhederoord te vinden. Ze beheren – inmiddels - 210 m2 moestuin. De tuinen zijn ter beschikking gesteld door Rhederoord. Janny van Dijken uit Rheden is de aanstichtster van deze zogenoemde biologische voedselbanktuin. In 2014 huurde ze zelf al een moestuintje onder de rook van het landhuis. “Mijn werk stopte en ik wilde iets anders doen. Toen las ik in het tijdschrift Groei & Bloei dat iemand een voedselbanktuin had. Ik heb toen aan Rhederoord gevraagd of ze wilden meewerken aan een voedselbanktuin. Daar stonden ze positief tegenover. Ze stelden land ter beschikking, gereedschap, compost en zaden”, vertelt Janny vol enthousiasme. Daarnaast geeft Rhederoord de voedselbanktuin ook nog een budget om benodigdheden voor de tuin aan te schaffen

Al gauw vroeg Janny haar vriendin Sonja Heilen uit Dieren erbij. Die was ook in het bezit van een eigen moestuintje op het landgoed. Sonja: “Ik wilde het wel proberen en het bleek ontzettend leuk. Ik was ook mijn baan kwijtgeraakt en miste collega’s.”

Zaaien, planten, wieden – veel wieden – stokken klaarzetten, plantjes uitzetten, sproeien, wegen, wassen … Iedere dinsdag- en vrijdagochtend werken de vrijwilligers zij aan zij om de mensen in de gemeente Rheden die het wat minder hebben van verse groenten te voorzien. Want die verse groenten ontbreken nog weleens in het voedselpakket dat uitgedeeld wordt. “Het is een probleem om die op het distributiecentrum op te slaan. Er is weinig capaciteit om het te koelen en te bewaren”, zegt Sonja.

Op vrijdag worden de groenten gewassen, gewogen en verpakt en vanaf De Steeg naar de uitgiftepunten in Rheden en Dieren gebracht. Of een vrijwilliger van het uitgiftepunt komt de groeten halen. Eenmaal daar in Rheden en Dieren, komen de groenten – het meest traditioneel Nederlandse groenten - op een tafel te liggen en vervolgens mogen de mensen zelf kiezen wat ze meenemen. Janny: “Het is fijn dat we dit kunnen doen voor een doelgroep die het kan gebruiken. Via de vrijwilligers van de uitgiftepunten krijg ik heel veel positieve reacties, alhoewel er ook mensen zijn die geen groenten afnemen.” Vanaf eind april tot eind oktober kunnen ze met hun tuin groenten aanleveren. In de winter ligt het werk stil.

De vrouwen genieten tijdens het werk ook van elkaars gezelschap. Sonja: “Het is een leuke groep vrijwilligers en er heerst een fijne, open sfeer. Iedereen kan hier zijn wie hij of zij is. Dat geeft al heel veel voldoening.” Ze geeft aan dat het werk niet vrijblijvend is, maar wel flexibel. “Twee ochtenden per week zijn we hier. En wie kan, die komt.” Maar de ochtenden worden stiekem wel steeds langer”, lacht Janny. De vrijwilligers hebben het zelfs zo goed samen dat ze afgelopen winter – toen het werk in de moestuin stillag – een aantal keren met elkaar gingen wandelen. Janny: “Ik miste de dagen dat je met elkaar werkt.”

De andere tuinders in de strook land langs de muur van Rhederoord zijn de voedselbanktuin ook ter wille, zo blijkt. Sonja: “Als medetuinders op vakantie zijn, vragen ze ons om alsjeblieft bepaalde groenten van hun tuin te halen voor de voedselbank.” De beheerders van de voedselbanktuin zijn Landgoed Rhederoord ook erg dankbaar voor de medewerking die ze geven. “Aan het einde van het seizoen krijgen we zelfs een lunch in het landhuis.” En er zijn nóg twee sponsors die de vrouwen niet ongenoemd willen laten. “De Tommelbos (biologische winkel in Dieren, red.) sponsort onze papieren zakjes en de Albert Heijn in Dieren zorgt voor gratis plastic zakjes”, zegt Sonja.

Janny wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om een oproepje te doen. “We zoeken nog een haspelwagen voor de tuinslangen. Nu moeten we dat iedere keer helemaal uitrollen en weer handmatig opruimen en dat is veel werk. Bovendien raakt hij hierdoor vaak in de knoop wat de levensduur van de slang niet ten goede komt. O ja, en we zoeken nog sproeiers, mochten mensen die over hebben.” En ja, Janny en Sonja hebben ook nog steeds hun eigen tuintje op het terrein. Maar dat is inmiddels een ondergeschoven kindje geworden.

Foto: Linda Stelma