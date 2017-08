Cursus EHBO in het vrijwilligerswerk

RHEDEN - Elke vrijwilliger kan tijdens zijn/ haar werk een incident meemaken dat vraagt om een actie. Iemand kan onwel worden of letsel oplopen. Of er kan brand ontstaan in de ruimte waarin je actief bent. Het is dan belangrijk dat je weet hoe je kunt handelen.

Daarom organiseert Het Loket Vrijwilligerswerk op woensdag 20 september van 19.30 tot 22.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over Eerste Hulp Bij Ongevallen. Iedereen die vrijwilligerswerk doet is van harte welkom in het Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden. De toegang is gratis.

De voorlichting is gericht op het geven van algemene informatie en toepasbare tips in de praktijk. Ook reanimatie en AED apparatuur komen aan de orde. Ina Hooghordel, zelf actief in de wereld van EHBO, geeft de informatie.

Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor een cursus. De plaatselijke EHBO afdelingen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal organiseren in het najaar hun cursussen. Alle informatie over data, kosten en dergelijke, zijn door het Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering verzameld en beschikbaar.

www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden