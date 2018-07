Geslaagde tandemtocht

REGIO – Een bonte stoet fietsers trok zaterdag 14 juli door de regio. De groep fietsers trok van velen de aandacht, omdat iedereen op een tandem reed. De deelnemers waren namelijk allemaal leden van de landelijke Oogvereniging, mensen met een visuele beperking, die met een maatje voorop meereden.

Sommige deelnemers hadden een eigen tandem en voorrijder en vormen zo een op elkaar ingespeeld duo. Anderen ontmoetten hun voorrijder op het startpunt in Rheden en worden ter plekke voorzien van een huurtandem. De voorrijders reden niet alleen de route van 40 kilometer voorop de tandem, maar zorgden de hele dag voor begeleiding van hun visueel beperkte maatje. De stoelt telde 23 tandems en twee verkeersregelaars met een gewone fiets.

Vanaf de start bij het Veluwetransferium in Rheden maakten de deelnemers een prachtige route via kasteel Middachten naar Dieren, waar bij de IJssel de koffie klaar stond. Met de pont werd de oversteek gewaagd en via de hoorbaar draaiende molen ging het naar Bronkhorst. Dankzij het bronzen miniatuur kregen de achterrijders al voelend een beeld van de stad. Op het terras van het Wapen van Bronkhorst werd genoten van de lunch, waarna de oversteek weer werd gemaakt met de pont en werd doorgereden over de mooie landelijke weggetjes van Brummen, Leuvenheim, Spankeren en Dieren. Na een flinke klim kwam de groep door het koele bos langs de Carolinahoeve en op de Lappendeken, waar weer een drankje klaarstond. Door drukte op het fietspad zijn onderweg enkele tandems ‘verloren’, maar na enige speurwerk werd de groep weer herenigd op het eindpunt.

Bij het Bezoekerscentrum kon de groep nog even genieten van de natuur. Natuurmonumenten bood de gelegenheid om een opgezet edelhert en wild zwijn te betasten, evenals een opgezette uil, ree en das. Dit was heel bijzonder voor mensen die deze dieren nooit visueel hebben kunnen waarnemen.

De organisatie, waar Christine Schellevis uit Dieren deel van uitmaakt, kijkt samen met de deelnemers terug op een fantastische tandemdag van de Oogvereniging. Deze is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers, maar ook dankzij een bijdrage van de Gelderse Blindenstichting. Ook was er een subsidie van het Stimuleringsfonds van de Rabobank, maar deze heeft de organisatie niet aan hoeven spreken en staat geparkeerd voor een tandemtocht volgend jaar.