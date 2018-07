Schommel voor de Kiboe

EERBEEK – Kinderboerderij de Kiboe is vorige week verblijd met een nieuwe schommel. Het toestel is geplaatst door mensen van Democratisch Brummen en afkomstig van Landal Coldenhove.

Op het vakantiepark wordt een nieuwe speelruimte gerealiseerd, waardoor de schommel overbodig zou worden. De schommel is nog te goed om afgedankt te worden en verdient volgens badmeester Hans Verlangen zeker nog een tweede leven. Samen met de nieuwe beweging Democratisch Brummen kwam hij in actie en de schommel heeft een nieuw plekje gekregen op de Kiboe.

De toekomst van de kinderboerderij is echter onzeker. Het bestuur heeft besloten te stoppen met de Kiboe in de huidige vorm. De samenwerking met Pluryn, waarvan cliënten doordeweeks voor de dieren zorgen, is stopgezet en ook financieel is het lastig het plaatje compleet te krijgen. Wel zijn inmiddels mensen opgestaan die mogelijk een doorstart willen maken en ook de gemeente Brummen heeft aangegeven het zonde te vinden als de kinderboerderij zou sluiten. Het kan dus maar zo dat de schommel in de toekomst nog volop gebruikt gaat worden.