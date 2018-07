Fortuna Sittard bij vv Loenermark

LOENEN - Fortuna Sittard speelt deze week twee wedstrijden op het sportcomplex van vv Loenermark. Fortuna Sittard is afgelopen seizoen gepromoveerd en zal aankomend seizoen in de Eredivisie uitkomen.



Donderdag 19 juli wordt er om 18.00 uur afgetrapt. Tegenstander is dan het Turkse Antalyaspor. Zondag 22 juli speelt Fortuna Sittard om 17.00 uur tegen Göztepe S.K., eveneens uit Turkije. Kaarten zijn op de wedstrijddag verkrijgbaar aan de kassa. De kaarten kosten 5 euro per persoon, kinderen tot dertien jaar kunnen gratis naar binnen. Parkeren is gratis.



Gedurende de zomermaanden zijn er geregeld trainingen en wedstrijden van profclubs op het sportcomplex van vv Loenermark. Alle openbare wedstrijden en trainingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en afgegeven vergunningen.