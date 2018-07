Aanpak wateroverlast binnenstad Doesburg

DOESBURG - Om overlast als gevolg van extreme neerslag zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken pakt de gemeente Doesburg de waterhuishouding in de binnenstad aan. Bewoners van enkele straten in de binnenstad hebben meegedacht tijdens het bedenken en ontwerpen van de maatregelen.

De eerste werkzaamheden starten in de loop van augustus en september. Andere aanpassingen worden vanaf het voorjaar 2019 gerealiseerd. Het afkoppelen van hemelwaterafvoer en aanleg wadi’s aan de Meipoortwal vindt van medio augustus tot en met september dit jaar plaats. In de Hoogestraat wordt van september tot en met december het riool vervangen en een hemelwaterriool aangelegd. In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 worden vijf duikers in de stadsgrachten vergroot. In het voorjaar van 2019 wordt in de Windmolenstraat het riool vervangen en een hemelwaterriool aangelegd en in de Meipoortstraat wordt dan het riool vergroot en een hemelwaterriool aangelegd. daarnaast wordt in het voorjaar van 2019 het hemelwater in de Bergstraat afgekoppeld en een hemelwaterriool aangelegd.

De maatregelen vloeien voort uit het gezamenlijke Watertakenplan Olburgen van de gemeenten Doesburg, Rheden en Bronckhorst en Waterschap Rijn en IJssel, waarmee de gemeenteraad begin dit jaar heeft ingestemd. In het plan zijn afspraken gemaakt over water-, riolerings- en zuiveringsbeheer in deze gemeenten."Daarbij is ook rekening gehouden met klimaatverandering," zegt wethouder Peter Bollen. “Ik ben blij dat we ook in de oude binnenstad stappen zetten naar een meer duurzamer systeem. Door hemelwater af te koppelen van het gemeentelijke riool en langer vast te houden op de plek waar het valt, vermindert de overlast bij heftige buien en kunnen we ook de gevolgen van extreme droogte beperken." Ook bewoners kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld stenen uit de tuin te halen en planten te plaatsen.