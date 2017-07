ANGERLO- Woensdagmiddag is de brandweer om 13.06 uur opgeroepen voor een autobrand aan de Ganzepoelweg / Kerkeweg in Angerlo. Ter plaatse bleek het te gaan om een midikraan met slootkantmaaier, die in brand stond aan het eind van een weiland. De kraan is weliswaar geblust met water en schuim, maar helaas bleef er niets meer over dan een ijzeren geraamte – foto: Hanny ten Dolle