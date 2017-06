Pedicare Loenen en Glasdiscount.nl op nieuwe locatie

LOENEN – Ben en Miranda Geerdink hebben een grote wens in vervulling zien gaan. Ben runt al enige jaren Glasdiscount.nl en echtgenote Miranda heeft Pedicare Loenen voor totale hand- en voetverzorging. Beiden waren op zoek naar een ruimere locatie en vonden die aan de Hoofdweg 60 in het centrum van Loenen. Zij konden het al enige jaren leegstaande bedrijfspand van Scholten Panelen aankopen. Voor hen was dit precies wat ze zochten en sinds kort zijn beiden daar met hun bedrijven actief. Ben en Miranda willen het nieuwe pand aan klanten, vrienden en familie laten zien en daarom is er een feestelijke opening op zaterdag 24 juni van 16.00 tot 19.00 uur, waarbij iedereen welkom is.

Miranda Geerdink-Put behaalde twintig jaar geleden haar pedicurediploma en verhuisde in 2004 naar Loenen. Door jaarlijks diverse cursussen te volgen, heeft zij haar kennis en aanbod sterk uitgebreid. Zij begon haar zaak in de voormalige slagerij van Van Gijtenbeek aan de Voorsterweg. Hier kreeg ze meteen veel klandizie, vele trouwe klanten die regelmatig terugkomen. De ruimte werd te klein. Even was ze nog op een andere locatie, maar toen kwam het pand aan de Hoofdweg in zicht. Zij kan hier beschikken over een prachtige behandelruimte, met daarbij een wachtkamer. Allerlei behandelingen kan ze hier uitvoeren. Ze heeft ook de aantekening voor diabetische voet en reumatische voet.

Een groot succes is het afvallen in de Vacustep. “Dé vetverbrander voor buik, billen en benen”, zo noemt Miranda deze training. In 30 minuten beweegt men zich in een cabine waar lucht uit wordt gezogen Men maakt dan staande fietsbeweging in een rustig tempo. Ook doet Miranda aan bruining door middel van spraytanning.

Het bedrijf van Ben Geerdink heeft in enkele jaren een grote vlucht genomen. In 2002 begon hij met een aannemersbedrijf en startte in 2004 op kleine schaal met de verkoop van glas via internet. De glashandel noemde hij Glasdiscount.nl. Samen met zijn broer Jaap, die op ICT-gebied van wanten weet, zette hij dit op. De start was niet gemakkelijk en vergde ook een flinke investering. Aannemers waren nogal huiverig om via internet glas te bestellen. Vaak kwamen na een kleine (proef)bestelling grotere orders binnen. Glas wordt allemaal op maat gemaakt. Glasdiscount.nl werd een bekende naam en weldra moest Ben personeel aannemen en verkassen naar Voorsterweg 30 in het voormalige pand van Van den Berg. De opleving in de economie en veel bouwactiviteiten zorgden ervoor dat Geerdink opnieuw moest uitkijken naar een nieuwe locatie. Het personeelsbestand was inmiddels gestegen naar vijftien. Geerdink: “Erg graag had ik gebouwd op het industrieterrein Kieveen. Maar dit duurde allemaal te lang. Erg jammer dat dit niet is doorgegaan. Ik kwam dit pand van Scholten op het spoor. Het bleek keurig onderhouden te zijn met nette kantoren en bedrijfshallen. Groot genoeg voor mijn bedrijf. Ik kan zelfs nog wat gedeeltes verhuren. Ook mijn vrouw was blij met de ruimte aan de voorzijde. We kunnen nu weer jaren vooruit.”