Curves Velp is weer open

VELP - Curves Velp, gespecialiseerd in vrouwenfitness, was even gesloten, maar sinds 12 juni zijn de deuren weer open. De nieuwe eigenaresse, Fabiola de Bie, heeft de Curves Club aan Den Heuvel in Velp overgenomen en is vast van plan om er een succes van te maken.



Na in aanraking te zijn gekomen met een andere Curves ondernemer dacht Fabiola de Bie meteen: ‘dit wil ik ook!’ Als echte sportliefhebber met ondernemersbloed kwam zij er al snel achter dat Curves een goede match is. “Ik weet dat ik een echte ondernemer ben, maar toch is het fijn dat ik kan meeliften op de succesvolle Curves formule. Velp was een korte periode gesloten, maar ik merk dat de behoeft aan Curves er nog volop is. We willen natuurlijk zoveel mogelijk van de ‘oude’ leden terug halen naar de club en daarnaast hoop ik ook veel nieuwe leden te mogen ontvangen.”

Dat Fabiola de spreekwoordelijke mouwen heeft opgestroopt en er vol voor gaat, is al snel duidelijk: “Ik wil een volle club waar onze sportdames met veel plezier drie keer per week 30 minuten komen sporten. Ik wil Curves Velp weer op de kaart zetten met een positief team, waar het enthousiasme van af springt. In de toekomst wil ik heel graag een tweede club openen, maar voorlopig ligt de focus op Velp en richt ik met mijn team eerst alle aandacht op de oude en nieuwe leden in Velp!”

Curves is een succesvol, kansrijk en onderscheidend concept in Nederland. Sport, voeding en gedragsverandering in één concept, speciaal ontwikkeld voor vrouwen, is uniek. Vrouwen die sporten bij Curves voelen zich door de vrouwvriendelijke benadering (geen spiegels, geen make-up, geen mannen) op hun plek en zijn daardoor sterk gemotiveerd. Hierdoor werkt Curves ongelofelijk effectief!

Curves Velp heeft gedurende de maand juni verschillende mooie aanbiedingen. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op via tel. 026-3638200. Curves Velp is gevestigd aan Den Heuvel 7 in Velp.

www.curvesvelp.nl