Veel belangstelling voor Advies- en Taxatiedag Monuta Dieren

DIEREN – Meer dan tachtig bezoekers kwamen onlangs naar de gratis Advies- en Taxatiedag bij Monuta Dieren. De taxateurs voerden 45 taxaties uit en beoordeelden vazen, klokken en serviesgoed, maar ook munten en schilderijen. Er werd geen Rembrandt of van Gogh ontdekt, maar er waren wel verrassingen, zoals een bijzonder zakhorloge met een taxatiewaarde van ruim 1000 euro en Chinees aardewerk uit de Song-periode (960 – 1279).



Uitvaartverzorger Ben Roelofs van Monuta Dieren is erg tevreden over het resultaat: “Wat een mooie opkomst. We hebben vele bijzondere voorwerpen de revue zien passeren, zoals een bijzonder messing miniatuur van Napoleon met een minuscule kijker, waarin vier kleine plaatjes verwerkt zijn van Napoleon.”

Bezoekers aan de Advies- en Taxatiedag leerden niet alleen meer over hun kostbaarheden, maar konden ook informatie krijgen bij verschillende standhouders. Roelofs: “Wij merkten dat mensen vaak vragen hadden over nalatenschap en bezittingen. Hoe moeten ze dit allemaal goed regelen? Tijdens de Advies- en Taxatiedag konden ze antwoord krijgen op hun vragen. Het was zo’n succes dat we nu al nadenken over een volgende editie!”

Ook bezoekers zijn enthousiast. Uitvaartverzorger Rowan Baak van Monuta Dieren: “We kregen veel positieve reacties van bezoekers. Ze vonden het een mooi initiatief van Monuta. Er zijn zelfs bezoekers helemaal vanuit Rotterdam gekomen om hun voorwerpen hier te laten taxeren.”

Monuta Dieren organiseerde voor eerste keer de Advies- en Taxatiedag met de naam Tussen Nu en Nalatenschap. Dit is een samenwerking met het Goudwisselkantoor en standhouders, zoals Gerritsen Grafmonumenten en Veilinghuis de Ruiter - foto: Jikke van Tongeren